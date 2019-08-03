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  3. 03 Ağustos 2019 17:38

Livaneli'den UNESCO'ya Kaz Dağları mektubu

Sanatçı Zülfü Livaneli, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a yönelik bir mektup kaleme aldı ve Kanadalı bir şirket tarafından altın arama çalışmaları yürütülen Kaz Dağları'nı korumak için acil eylem çağrısı yaptı.

Livaneli'den UNESCO'ya Kaz Dağları mektubu
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Zülfü Livaneli, Kanadalı bir şirket tarafından altın arama çalışmaları yürütülen Kaz Dağları için UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a yönelik bir mektup kaleme aldı. 

1996-2017 yılları arasında UNESCO İYİ Niyet Elçisi ve Genel Müdür Danışmanlığı görevlerini yürüttüğünü hatırlatan Livaneli, şöyle devam etti:

"İlk önce yeni görevinizden dolayı sizi tebrik etmek, ikinci olarak Türkiye'nin Kuzeybatı bölgesinde bulunan dünyanın doğal ve kültürel mirası olan Kaz Dağları'na (ünlü mitolojik adı İda Dağı) karşı işlenen suça dikkatinizi çekmek istiyorum.

 

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