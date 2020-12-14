Lösemiyi yendi ''yanlış dozdan'' öldü!

Kız kardeşinden aldığı kemik iliğiyle yeniden hayata tutunan lösemi hastası Hasan Güleç’e doktor tarafından yazılan ilacın dozunun “E-Reçete” sistemine yanlış girildiği, ilacı kullanmaya başlayan Güleç’in fenalaşarak yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre Güleç’in ailesi “ağır kusur” olduğu gerekçesiyle hastane hakkında şikâyetçi oldu. “İlaç dozunun sehven yanlış düzenlediğini” kabul eden hastane “Vefat nedeni tek bir nedene bağlanamaz” diyerek davanın reddini istedi.

Şişli’de ailesiyle beraber kiralık bir evde yaşayan Hasan Güleç 52 yaşındaydı. Asgari ücretinde altında bir miktarla Taksim’de bulunan bir restoranda kebap ustası olarak çalışıyordu. 5 yıl önce rahatsızlanan Güleç’e lösemi tanısı konuldu. Güleç kız kardeşinden yapılan kemik iliği nakli ile yeniden hayata tutundu. Hastanedeki tedavisinin ardından Güleç taburcu edildi. İlaç tedavisine ise ayakta devam edeceği belirtildi. Güleç, yeniden yaşamına, işine geri döndü.

AĞIR KUSUR’ İDDİASI

14 Mart 2016 tarihinde ise Güleç lösemi tedavisi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi’ne gitti. Doktor Güleç’e kullanması için Metotreksat isimli ilacı yazdı. Ancak Güleç’e yazılan ilacın dozu personel tarafından e-reçete sistemine yanlış girildi. Güleç, ilaç yazıldıktan iki gün sonra ilacı kullanmaya başladı.

İddiaya göre haftada bir, toplam 7.5 mg alınması gereken ilacı yanlış yazılan reçete yüzünden Güleç, günde 12.5 mg olarak almaya başladı. Birkaç gün sonra yeniden hastalandı. Yemek yiyememe, halsizlik gibi sorunlar yaşamaya başladı. Sonrasında ise nefes alıp vermekte zorlanmaya başladı.

Güleç, lösemi tedavisi gördüğü hastanede yoğun bakım servisine alındı. İki gün içerisinde ise yaşamını yitirdi. Bu ani ölüm karşısında büyük üzüntü duyan Hasan Güleç’in eşi Melek Güleç, eşinin ölümüne ilişkin Sağlık Bakanlığı yetkililerine ulaştı. Elindeki bilgi ve belgeleri bakanlık yetkilileriyle paylaştı.

İddiaya göre bakanlık personeli Güleç’e, eşinin ölümüne verilen yüksek doz ilacın neden olduğunu söyledi. Melek Güleç daha sonra hastaneye ve eşine ilacı yazan Prof. Dr. M.A.’ya karşı İstanbul 9. Tüketici Mahkemesi’nde 10 bin TL maddi, 500 bin TL manevi tazminat talepli dava açtı. Dava dilekçesinde, Hasan Güleç’in ölümünde hastanenin ağır kusuru olduğu öne sürüldü.

BİLİRKİŞİ NE DEDİ?

İstanbul 9. Tüketici Mahkemesi’nde hastane adına avukatlar tarafından yapılan savunmalarda ise “Hastanın elinde bulunan ilaç kullanım çizelgesinde, ilacın haftada bir kullanılacağı anlatıldı. Ancak, ilaç e-reçete sistemine girilirken bir iletişim kopukluğu yaşanmış ve ilaç dozları sehven yanlış reçete edilmiştir. Eğer hasta hekimin tarif ettiği şekilde ilacı kullanmış olsaydı, ilaçla ilgili istenmeyen komplikasyonlardan kaçınılabilirdi. Vefat nedeni tek bir nedene bağlanamaz” denilerek davanın reddi istendi.

Talepleri alan mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. İstanbul Üniversitesi’nde görevli bilirkişilerin hazırladığı raporda ise Güleç’e verilen ilacın dikkatli kullanılması ve düzenli takip edilmesi gereken bir ilaç olduğu belirtilerek, “Bu hastanın vefat nedeni tek bir etkene bağlanamasa bile, Metotreksat’ın yanlış kullanımının önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir” ifadeleri yer aldı. Dosya bir rapor daha alınmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.



