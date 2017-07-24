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  3. 24 Temmuz 2017 14:25

Lozan Antlaşması ne zaman bitiyor ?

Lozan Antlaşması'nın 94. yıldönümünde antlaşmanın bitiş tarihi ile ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Lozan Antlaşması ne zaman bitiyor ?
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Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalandı. Yani bugün anlaşmanın 94. yıl dönümü.

Antlaşma imzalandığından bu yana Türkiye'de nesilden nesile aktarılan komplo teorileri oldu.

Lozan hakkında yaptığı çalışmalarla tanınan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sevtap Demirci son dönemde fısıltı olarak dile getirilen "Lozan anlaşmasının 2023'te sona ereceği" iddiasına yanıt veriyor.

Demirci şunları söylüyor;

LOZAN'IN BİTİŞ TARİHİ YOK
"Hem Türkiye'de hem İngiliz arşivlerinde benim neredeyse görmediğim belge kalmadı.

Bu belgelerin hiç birisinde bu antlaşma 100 yıl sonra sona erecektir veya bir bitiş tarihi vardır diye bir şey yok."

lozan antlaşması , yıldönümü
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