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LPG'nin ardından motorine de rekor indirim geldi; şimdi indirim sırası benzinde...

LPG'nin ardından motorine de rekor indirim geldi; şimdi indirim sırası benzinde...
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Ramazan Bayramı tatili başlamadan önce ve biterken peş peşe zam gelen akaryakıt fiyatlarına bayram tatili sonrasında rekor oranda indirimler peş peşe geldi. Önce LPG'ye 80 Kuruş, ardından da motorine tam 2 TL 64 Kuruşluk indirim geldi. Şimdi indirim sırası benzinde... İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında beklenen indirim ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı tatili öncesinde ve tatil sırasında akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen rekor zamlar araç sahiplerini tatile zamla çıkartıp, zamla eve döndürmüştü. Ancak Ramazan Bayramı tatilinin ardından yeni hafta akaryakıt fiyatlarında rekor indirimlerle başladı.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından artan siyasi belirsizlik, döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ederken akaryakıt fiyatlarına önceki hafta Ramazan Bayramı tatili öncesinde 3 gün üst üste 3 zam gelmişti. Önce benzinin litre fiyatına 1,52 TL, ardından motorin fiyatlarına 1 TL 42 Kuruş, son olarak da LPG fiyatlarına 55 kuruş zam yapılmıştı. Son olarak 3 Nisan Perşembe günü itibariyle benzine 1.25 TL'lik daha zam yapılacağı açıklanmıştı ancak bu zam Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından iptal edilmişti. Araç sahipleri tam bir "oh" çekecekken kötü haber 1 gün sonra 4 Nisan Cuma günü geldi. Bu zamla birlikte 4 Nisan Cuma günü itibariyle benzine 1 TL 8 Kuruş daha zam geldi.

Zamla birlikte benzin fiyatları yeniden 50 TL sınırına çıkarken araç sahiplerini sevindireceği yere isyan ettiren indirimler bu hafta peş peşe geldi.

8 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 80 kuruş indirim yapıldı.

Bugün itibariyle de ( 9 Nisan Çarşamba ) motorinde 2 TL 64 kuruş indirim geldi.

Şimdi indirim sırası benzinde. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısının ardından ( 10 Nisan Perşembe gününden itibaren ) geçerli olmak üzere 2 TL 24 kuruş indirim bekleniyor.

İşte 9 Nisan Çarşamba günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,40 TL
Motorin fiyatı: 45,06 TL 
LPG fiyatı: 28,90 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,83 TL
Motorin fiyatı: 44,31 TL 
LPG fiyatı: 28,99 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,76 TL 
Motorin fiyatı: 45,41 TL
LPG fiyatı: 28,95 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,52 TL
Motorin fiyatı: 46,14 TL
LPG fiyatı: 29,44 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,73 TL
Motorin fiyatı:  46,43 TL
LPG fiyatı: 28,55 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,60 TL
Motorin fiyatı: 45,32 TL
LPG fiyatı: 28,34 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,16 TL
Motorin fiyatı: 45,82 TL
LPG fiyatı: 28,06 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,36 TL
Motorin fiyatı: 46,02 TL
LPG fiyatı: 28,13 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,48 TL 
Motorin fiyatı: 46,13 TL
LPG fiyatı: 29,48 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,84 TL 
Motorin fiyatı: 45,50 TL
LPG fiyatı: 28,78 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  48,20 TL 
Motorin fiyatı: 45,87 TL
LPG fiyatı: 29,68 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,15 TL
Motorin fiyatı: 45,80 TL
LPG fiyatı: 28,55 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,20 TL 
Motorin fiyatı: 45,84 TL
LPG fiyatı: 29,25 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,19 TL 
Motorin fiyatı: 45,84 TL
LPG fiyatı: 28,87 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,84 TL 
Motorin fiyatı: 46,48 TL
LPG fiyatı: 29,86 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

 

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