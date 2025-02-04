LPG'ye zam geliyor

2025 yılına peş peşe zamlarla başlayan Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yine zam gözüktü. İşte beklenen zam ve zam öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Zamlarla başlayan 2025 yılında peş peşe zamlanan ürünlerin başında akaryakıt fiyatları geliyor. Hatırlanacağı gibi Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesi sonrası, akaryakıt fiyatlarına zam gelmişti. Benzin grubunda 82 kuruş, motorin grubunda 77 kuruş, LPG grubunda 35 kuruş fiyat artışı yaşanmıştı. ÖTV artışlarının ardından 7 Ocak itibariyle benzinin litre fiyatına 1,24 TL, 8 Ocak itibariyle de motorinin litresine 98 kuruş zam gelmişti.

Ancak akaryakıt zamları bunlarla sınırlı kalmadı ve akaryakıt fiyatları peş peşe zamlandı ve yeni yılın sadece ilk 17 gününde motorine 3 TL 22 Kuruş, benzin fiyatı ise 3 TL 51 kuruş zam gelmiş oldu. 31 Ocak'ta ise motorine 1,06 TL indirim yapılmıştı.

Fakat bugün yine zam günü. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre yarından itibaren ( 5 Şubat Çarşamba itibariyle ) LPG fiyatlarına 1 TL zam bekleniyor. Benzin ve motorinde ise şimdilik bir fiyat değişikliği bilgisi henüz yok.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde de dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor.

İşte 4 Şubat Salı günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,86 TL

Motorin fiyatı: 47,15 TL

LPG fiyatı: 27,78 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,34 TL

Motorin fiyatı: 46,47 TL

LPG fiyatı: 27,87 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,23 TL

Motorin fiyatı: 47,53 TL

LPG fiyatı: 27,83 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,89 TL

Motorin fiyatı: 48,18 TL

LPG fiyatı: 27,58 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,18 TL

Motorin fiyatı: 48,50 TL

LPG fiyatı: 27,03 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,04 TL

Motorin fiyatı: 47,40 TL

LPG fiyatı: 27,08 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,62 TL

Motorin fiyatı: 47,91 TL

LPG fiyatı: 26,94 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,75 TL

Motorin fiyatı: 48,05 TL

LPG fiyatı: 27,01 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,93 TL

Motorin fiyatı: 48,22 TL

LPG fiyatı: 26,76 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,34 TL

Motorin fiyatı: 47,63 TL

LPG fiyatı: 27,66 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,68 TL

Motorin fiyatı: 47,93 TL

LPG fiyatı: 27,80 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,61 TL

Motorin fiyatı: 47,90 TL

LPG fiyatı: 27,43 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,65 TL

Motorin fiyatı: 47,95 TL

LPG fiyatı: 28,13 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 4761 TL

Motorin fiyatı: 47,95 TL

LPG fiyatı: 27,65 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,27 TL

Motorin fiyatı: 48,60 TL

LPG fiyatı: 27,89 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor