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Lübnan'daki cihaz patlamaları sonrası Aselsan'dan dikkat çeken telsiz paylaşımı

Lübnan'daki cihaz patlamaları sonrası Aselsan'dan dikkat çeken telsiz paylaşımı
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Aselsan, geliştirdiği yerli ve milli el telsizi "ARTCOM 5433 V/UHF-P"unun görsellerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "akıllı telefonların yeteneklerini, baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyoruz." açıklaması yaptı. 

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasından sonra güvenli haberleşme altyapısının zayıf olduğu durumlarda iletişim kanallarının manipüle edilebileceğini ve güvenlik açığı oluşturabileceğini gösterdi.

Lübnan'daki cihaz patlamaları sonrası Aselsan'dan dikkat çeken telsiz paylaşımı - Resim : 1ASELSAN'DAN DİKKAT ÇEKEN TELSİZ PAYLAŞIMI

Türkiye, haberleşme gibi kritik bir altyapının güvenliğini sağlamak için çeşitli karşı önlemler geliştirmeye devam ederken Lübnan'daki patlamadan sonra ASELSAN'dan dikkat çeken  yerli ve milli el telsizi paylaşımı geldi. 

Lübnan'daki cihaz patlamaları sonrası Aselsan'dan dikkat çeken telsiz paylaşımı - Resim : 2Lübnan'da art arda yaşanan çağrı cihazı patlamalarının ardından ASELSAN, geliştirdiği yerli ve milli el telsizi "ARTCOM 5433 V/UHF-P"unun görsellerini paylaştı. Paylaşımda "akıllı telefonların yeteneklerini, baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyoruz." ifadelerine yer verildi. 

(Kaynak)

Etiketler aselsan Aselsan telsiz Lübnan cihaz patlamaları
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