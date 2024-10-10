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Lübnan'dan Türkiye'ye tahliyelerde skandal Suriyeli iddiası

Lübnan'dan Türkiye'ye tahliyelerde skandal Suriyeli iddiası
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İsrail'in kan gölüne çevirdiği Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi işlemleri sırasında Suriye ve Lübnan uyruklu kişilerinde alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi.

Bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Lübnan'a giden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın Mersin'e doğru yola çıktığı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı tahliye eden Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimiz, Mersin’e gelmek üzere Beyrut Limanı’ndan yola çıktı. Tahliyeyi gerçekleştiren TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR gemilerimize, iki adet fırkateyn ve iki adet karakol gemisi koruma sağlıyor. Gemilerimizin bu akşam saatlerinde Mersin Limanı’na varması bekleniyor" denildi.

Ancak Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tahliyelerle ilgili skandal bir iddia ortaya attı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Türkiye’den Lübnan’a Türk vatandaşlarını tahliye etmek için yollanan gemiye önce Suriyeliler ve Lübnanlılar alınmış. Türkler buna tepki göstermiş, kavga çıkmış. Biz bu rezalete karşı çıkınca bize IRKÇI diyorlar. Biz de size cevap veriyoruz. Siz Araplar karşısında aşağılık kompleksine sahip Türk düşmanlarısınız" görüşüne yer verdi. 

İddialar sonrasında Dışişleri kaynakları tahliye operasyonunun detaylarına dair açıklama yaptı.

Gemilerde yabancılara öncelik tanındığı iddiasını yalanlayan kaynaklar; 878'i Türk vatandaşı, 24'ü KKTC vatandaşı olmak üzere toplam 966 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Kaynaklar, bugün 878 Türk ve 24 KKTC vatandaşıyla bunların birinci derece yakınları olan 64 kişi olmak üzere 966 kişinin Türk gemileriyle tahliye edildiğini kaydetti.

"Gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberler kesinlikle doğru değil." ifadelerini kullanan kaynaklar, şimdiye kadar paylaşılan bilgilerden de görüleceği üzere bu kimselerin bir Türk vatandaşının yakını olarak gemilere kabul edildiğini belirtti.

Kaynaklar, gemilere yabancıların alındığına ilişkin iddialara yönelik ise "Bu tip haberler yabancı düşmanlığını körüklediği gibi zor şartlarda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında sahada görev yapan kişilerin işlerini güçleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler tcg sancaktar tcg bayraktar KKTC vatandaşı
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