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  3. 26 Aralık 2018 21:17

Lüks araçta intihar etmişti... Kim olduğu ortaya çıktı

Bursa'da lüks bir arabada intihar eden 27 yaşındaki gencin kim olduğu ortaya çıktı.

Lüks araçta intihar etmişti... Kim olduğu ortaya çıktı
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Bursa’da araba kiralama işi yapan ve borçları yüzünden bunalıma giren 27 yaşındaki bir genç tabancayla intihar etti. İntihar eden gencin Susurluk sanığı ve yer altı dünyasının bilinen isimlerinden biri olan Yaşar Öz’ün Bursa’daki işlerini takip eden, Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesi ile meslekten ihraç edilen eski polis şefi Yusuf İlhan’ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Olay saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Pembe Çarşı olarak bilinen mevkide 7. Çiçek Sokak’ta meydana geldi. Bursa’da araba kiralama işi yapan ve borçları yüzünden bunalıma giren Mert İlhan (27) 16 GV 286 plakalı aracının içinde göğsüne tabancayla ateş ederek intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden İlhan’ın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

OĞLUNU GÖRDÜ VE AYRILDI

İntihar eden gencin, haberi alan yakınları ve arkadaşları olay yerine akın ederken, İlhan’ın yer altı dünyasının önemli isimleri Erol Evcil ile Susurluk sanığı Yaşar Öz’ün önemli adamlarından ve Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olan eski polis şefi Yusuf İlhan’ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Yusuf İlhan’ın oğlunun intihar haberiyle olay yerine geldiği, oğlunu gördükten sonra ise olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Genç adamın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA & DHA

bursa , lüks araç , intihar
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