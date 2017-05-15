Lüks daireyi uyuşturucu bahçesine çevirmiş

Kayseri'de düzenlenen operasyonda lüks dairede saksılara ekili çok sayıda Hint keneviri bulundu, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şubesi ekiplerince, 27 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonuna 300 polis katıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki lüks dairede yapılan aramada balkon ve odalardaki saksılara dikili 64 Hint keneviri ele geçirildi.

Çalışma seslerinin duyulmasını engellemek amacıyla duvarlarına özel yalıtım yapılan evde, esrarın nasıl imal edildiğine ilişkin not, bonsai ağacı, ekim için çok miktarda toprak ve bonsai ağacı tablosu bulundu.

Zanlıların, bonsai ağacının yapraklarına uyuşturucu maddeler ve kimyasallarla işlem yaparak sentetik uyuşturucu imal ettikleri belirtildi.

Diğer adreslerdeki aramalarda da çok miktarda uyuşturucu ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.