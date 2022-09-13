Lüks Mobilya ve Lüks Mobilya Dekorasyonu

Konfor her zaman ön planda olsa da şıklık ve göz zevki de bir mobilyayı alırken ve dekorasyonu yaparken önemli olan bir unsurdur. Çünkü konfor sadece ergonomi ile ilintili bir durum değildir.

Salon Dekorasyonlarının Önemli Mobilya Modelleri

Salon dekorasyonu ve oturma odası dekorasyonu dendiği zaman ilk akla gelen mobilya grubu koltuk takımı ve hatta sehpa modelleri biliyor. Ancak koltuk takımı genel ve büyük bir mobilya modeli olduğu için salon ve oturma odası dekorasyonlarında aslında ilk dikkati çeken ve koltuk takımının şıklığından daha şık olması gereken mobilya modelleri, tv ünitesi ve yemek odası takımlarıdır.





Elano Luxury, detayların ve daha geride kaldığı düşünülen mobilya modellerinin şıklığının bir salon dekorasyonunda daha önemli olmasını savunan bir mobilya firmasıdır. Bu nedenle de üretmiş olduğu tv ünitesi ve yemek odası gibi modeller, diğer mobilya modellerine göre daha özenli ve daha düşünülerek tasarlanmıştır.





Lüks Dekorasyon

Lüks mobilya modelleri dendiği zaman herkesin aklına ilk olarak altın varaklar ve pahalı mobilya modelleri gelse de aslında lüks kavramı düşündüğünün aksine daha modern ve daha güncel olan ürünler ve detaylardır.

Özellikle koltuk takımı ve tv ünitesi gibi göz önünde olan ve sürekli olarak kullanılan mobilya modellerinde lüks detayların olması gerektiğini savunan Elano Luxury, alanında en başarılı iç mimarlar ile çalışarak sizin için mükemmel koleksiyonlar ve dekorasyon projeleri üretmektedir.

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli mobilya merkezlerinden olan Modoko ve Masko’da mağazası bulunan Elano Luxury, aynı zamanda da tüm üretmiş olduğu mobilya modellerini güvenli kargolama sistemleri ile hem yurt içine hem de yurt dışına kargolamaktadır.



Sizler de İstanbul merkezli mobilya üretim ve dekorasyon firması olan Elano Luxury Furniture ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir ve firmanın ürünlerini daha yakından inceleyebilirsiniz.