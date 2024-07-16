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Lüks otelde katliam: 6 turist ölü bulundu

Lüks otelde katliam: 6 turist ölü bulundu
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Tayland'ın başkenti Bangkok'taki lüks bir otelde, 6 Vietnamlı turistin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Lumphini semtinde bulunan beş yıldızlı lüks bir otelde 6 Vietnamlı turistin siyanürle zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı.

İlk gelen bilgilere göre 6 kişinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği düşünülmüştü. Fakat daha sonra yapılan incelemelerde turistlerin siyanür ile zehirlendiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Tayland polisi, şu an için olayın bir intikam eylemi mi yoksa bir tarikatla mı bağlantılı olduğunu değerlendiriyor. Polis, otelden herhangi bir kavga, boğuşma veya soygun izine rastlamadığını da açıkladı.

 Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, turistlerin ölüm haberini alarak olayla ilgili soruşturma başlatılması için talimat verdi. Hükümetten yapılan açıklamada, Başbakan'ın turizmin bu durumdan etkilenmemesi için ilgili tüm kurumlara acil olarak harekete geçme talimatı verdiği belirtildi.

Yüzlerce odası bulunan ve lüks alışveriş merkezleri ile restoranlarıyla bilinen otelden olayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Etiketler lünk otel katliam siyanür
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