Lüks villaya uyuşturucu baskını !

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 80 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik olarak aralarında bir villanında bulunduğu 4 ayrı adrese düzenlenen baskında 5 milyon lira değerinde 80 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucularının sahibi olarak ise bir karton bardak fabrikası sahibiyle 5 adamı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar ve aldığı ihbarlar doğrultusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını belirlediği bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan takiplerde zehir tacirlerine ait bazı adresler belirlendi. Teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla şebeke üyelerini tek tek tespit eden ekipler, şebeke elebaşının ise karton bardak fabrikası sahibi I.K. olduğunu belirledi.

Araştırma ve tespitlerin ardından Silivri, Çatalca ve Bayrampaşa'daki 4 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, baskın yapılan adreslerden birisi olan işadamı İ.K.'nın kaldığı lüks villada yaptığı aramada ise 15 milyon lira değerinde 80 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.

Şebeke halinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen iş adamı İ.K. ve 5 adamını gözaltına alınıp Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek sorguya alan narkotik ekipleri, yaptıkları detaylı çalışmada ele geçen uyuşturucunun Afganistan’da üretilip İran üzerinden Türkiye’ye sokulduğunu ve Hollanda’ya gönderilmek üzereyken ele geçirildiğini tespit etti.

Uyuşturucunun sahibi olarak gözaltına alınan ve kağıt bardak üreticisi olduğu öğrenilen iş adamı İ.K.nin poliste verdiği ifadede çok pişman olduğunu ifade ettiği öğrenildi.