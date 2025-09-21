Lvbel C5 - Mustafa Sandal tartışmasında Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ünlü rapçiye olay sözler!

Rap şarkıcısı Lvbel C5'in Mustafa Sandal hakkındaki ifadeleri sonrasında başlayan tartışmaya dahil olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ünlü rapçi hakkında "Evin önünde görsem potansiyel hırsız diye polisi ararım" dedi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile rapçi Lvbel C5 arasındaki gerilim yeniden alevlenirken, Lvbel C5'in konuk olduğu bir programda Mustafa Sandal'a yönelik "Bana gelmiş laf atıyorsun, sana cevap verince ben laf atmışım gibi köpürüyorsun. Sonra laflarını yiyip, mesaj atarlar sosyal medya hesaplarından. Bitti onların devri. 'Onun arabası var, güzel mi güzel’ diye şarkı yapıyorsun. 'Onlar arkandan havlarlar' diyen birine laf ediyorsun. Eskiler 'turşu' olduğu için deliriyor şu an. Eskisin, defol" ifadelerine bir tepki de ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş Lvbel C5 için "Kim bu? Mustafa Sandal gibi BÜYÜK bir sanatçı ile ilgili konuşmuş da ben tanımıyorum? Evin önünde görsem potansiyel hırsız diye polisi ararım" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın eleştirileri bununla da sınırlı kalmadı ve Lvbel C5 için "Kırmızı ışıkta arabamın önüne atlayıp camları elindeki pis süngerle silip, sonrasında dilenecek izlenimi veriyor" dedi.