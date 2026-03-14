''Maarif Modeli'ne Uygun" denilen kitaplar denetimden geçemedi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun diye satılan kitapların, yapılan incelemeler sonucu uygun olmadığı tespit edildi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim sisteminde köklü bir dönüşüm hedefleyen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" (TYMM) ile uyumlu olduğunu iddia ederek piyasaya sürülen yardımcı kaynaklara yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. 1, 2, 5 ve 6. sınıf düzeyindeki Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi derslerini kapsayan inceleme, eğitim materyallerinin programın ruhunu yansıtmaktan uzak olduğunu ortaya koydu.

Eski Yöntemler Yeni Modeli Karşılamıyor

Bakanlığın raporunda, özel yayınevleri tarafından hazırlanan kitapların, yeni öğretim programının hedeflediği "beceri örgüsü temelli" yaklaşımı yansıtamadığı belirtildi. Birçok yayında, TYMM'nin öngördüğü yenilikçi yapı yerine eski müfredatın alışkanlıklarının korunmaya devam ettiği görüldü. İnceleme sonucunda incelenen tüm yayınların, programın öğrenme çıktıları ve içerik çerçevesiyle farklı seviyelerde uyumsuzluk gösterdiği kaydedildi.

"Sadece Sonuca Değil, Sürece Odaklanılmalı"

MEB'in tespitlerine göre, yayınların büyük çoğunluğu hala "tek doğruyu işaretlemeye" dayalı, çoktan seçmeli soru kalıplarına hapsolmuş durumda.

TYMM'nin teşvik ettiği;

Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi,

Performans görevleri,

Gözlem formları ve dereceli puanlama anahtarları gibi süreç odaklı ölçme araçlarının birçok kitapta yer almadığı belirlendi.

Muhakeme Yerine Bilgi Ezberi

Analizlerde, soruların bağlamdan yoksun ve yalnızca bilgi düzeyinde kaldığı, öğrenciden sorgulama, problem çözme ve muhakeme gibi üst düzey düşünme becerilerini sergilemesinin beklenmediği vurgulandı. Bakanlık yetkilileri, yayınevlerinin eğitim materyallerini programın felsefesine uygun şekilde, beceri odaklı bir yapıyla yeniden geliştirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Bu sonuçlar, velilerin ve öğrencilerin kaynak seçimi yaparken "Maarif Modeli'ne uygunluk" iddiaları yerine, gerçekten beceri ve süreç odaklı içerikleri sorgulaması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

İHA