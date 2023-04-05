Maarif Vakfı’na yine milyarlar akacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre FETÖ'ye ait yurtdışındaki okulları devralmak amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfı'na 3,5 milyar TL'ye kadar kaynak aktarılabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile FETÖ'ye ait yurtdışındaki okulları devralmak amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfı'na, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 3 milyar 499 milyon 874 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılabilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Bu kararın amacı; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dâhil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılmasıdır"

İnsanlığın ortak birikimine hizmet ettiği öne sürülen vakfa, 2021'de 1 milyar 321 milyon, 2022 yılında 1 milyar 871 milyon TL kaynak aktarılmıştı.