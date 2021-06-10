  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Macron'a tokat atan şahsın cezası belli oldu

Macron'a tokat atan şahsın cezası belli oldu

Macron'a tokat atan şahsın cezası belli oldu

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Tain-l'Hermitage kentine ziyareti sırasında tokat atan saldırgana 18 ay hapis cezası verildi.

Valencia Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Savcı Alex Perrin, saldırgan Damien Tarel’in 18 ay hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı Perrin, ayrıca 28 yaşındaki Tarel’in kamu görevi almasına ve oy kullanmasına kati yasak getirilmesini, silah sahibi olmasının da 5 yıllığına yasaklanmasını talep etti.

Tarel, savunmasında Macron’un ülkenin düşüşünü temsil ettiğini, tokadı önceden planlamadığını söyledi.

4 AY CEZAEVİNDE KALACAK
Mahkeme, Tarel’e 18 ay hapis cezası verdi ve cezanın 14 ayını tecil etti.

Tarel, cezasının 4 ayını geçirmek üzere cezaevine gönderildi.

Fransa kanunları, benzer suçlarda en fazla 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası öngörüyor.

Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat atmıştı.

Saldırgan, Macron’a tokat atarken 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda Fransız kralları ve şövalyelerin savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti. 

Macron'a tokat atan saldırganın evinden çıkanlar şoke ettiMacron'a tokat atan saldırganın evinden çıkanlar şoke ettiHaber

 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı kameradaFransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı kameradaGündem

 

Etiketler macron tokat ceza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Kabine üyeleriyle görüştüm'' deyip, yasakların biteceği tarihi açıkladı
Hayalindeki erkeği açıkladı, sosyal medya yıkıldı
Sedat Peker operasyonunda yeni dalga
''Kanal İstanbul projesi hayata geçmeyecek çünkü...''
Kayıp Melisa'dan ailesine bir şok daha! Videolu mesaj gönderdi
MetroPOLL araştırdı: Peker'in seslendiği 40 yaş altı iddialara inanıyor mu?
Kim inanır 40 yaşında olduğuna... Güzide Duran gençlere taş çıkardı
Habertürk'te Veyis Ateş depremi! Fatih Altaylı bombayı patlattı!
Marketler için yeni düzenlemenin ayrıntıları belli oldu
Adana'da ilginç anlar... Tarladan kova kova balık topladılar