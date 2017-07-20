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  3. 20 Temmuz 2017 14:13

Mağarada kıstırılan teröristler teslim oldu

TSK'nın darbe üstüne darbe vurduğu PKK'lı teröristler, çaresiz kalarak teslim oluyor.

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Terörle mücadelede 'taarruz' parolasıyla operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya büyük darbeler vurmaya devam ediyor.

Şırnak, Tunceli ve Hakkari'de sürdürülen operasyonlarda, Mehmetçik karşısında çaresiz kalan teröristler, hayatta kalmak için teslim olmaya başladı.

Örgütün yıllardır girilmeyen mağaralarına tek tek giren Mehmetçik, çok sayıda silah, mühimmat ve gıda malzemesi ele geçirdi.

Operasyonlarda, silahlarını bırakarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin görüntüleri de ortaya çıktı.

 

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