Telefonuna gelen SMS yüzünden 30 bin TL'sini kaptırdı!
Telefonuna gelen SMS yüzünden 30 bin TL'sini kaptırdı!
Artık sigara içenler komşularına tazminat ödeyecek !
Artık sigara içenler komşularına tazminat ödeyecek !
2018 yılı ihracat rakamları açıklandı ! Tarihi rekor...
2018 yılı ihracat rakamları açıklandı ! Tarihi rekor...
Prim borcu olanlar dikkat ! Süre uzatıldı
Prim borcu olanlar dikkat ! Süre uzatıldı
Türkiye'nin dört bir yanında düğmeye basıldı ! Onlarca gözaltı var
Türkiye'nin dört bir yanında düğmeye basıldı ! Onlarca gözaltı var
İnterneti ortak kullananlar dikkat ! Hapse bile girebilirsiniz
İnterneti ortak kullananlar dikkat ! Hapse bile girebilirsiniz
Memurların emekli ikramiyeleri ne kadar oldu ?
Memurların emekli ikramiyeleri ne kadar oldu ?
Meteoroloji'den yurt geneli için yağış uyarısı
Meteoroloji'den yurt geneli için yağış uyarısı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Ocak 2019 13:16

Mağarada yaralı kadın teröriste tecavüz

Güvenlik güçlerine teslim olan H.A. kod adlı PKK'lı terörist, soğuktan korunmak için geceyi geçirdikleri mağarada, donmamak için birbirlerine temas halinde yattıklarını, sözde elebaşının yaralı kadın teröriste bu esnada tecavüz ettiğine bizzat şahit olduğunu söyledi.

Mağarada yaralı kadın teröriste tecavüz
A+ A-

Güvelik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Örgütten kaçarak teslim olan H.A. ifadesinde içinde bulunduğu terörist grubun, güvenlik güçlerinin yaptığı bir operasyonda çok kayıp verdiğini, birkaç örgüt mensubunun yaralandığını, kendisinin ise yara almadan kurtulduğunu anlattı. Yaralananlar arasında D. kod adlı bir kadın teröristin bulunduğunu ifade eden terörist, soğuktan korunmak için geceyi geçirdikleri mağarada, donmamak için birbirlerine temas halinde yattıklarını, sözde elebaşının ise yaralı kadın teröriste bu sırada tecavüz ettiğine bizzat şahit olduğunu söyledi. Kadın teröristin karşı bile koyamadığını, durumu kabullenmekten başka yapacağı bir şey olmadığını, örgütte kadınların satılık bir köle gibi olduğunu ve sözde elebaşlarının kadın örgüt mensuplarını istedikleri gibi kullandıklarını aktardı.

Terörist H.A., özellikle kırsal kesimde destek bulabilmek için genç kızlara hitaben 'bacılarımız' ya da 'kardeşlerimiz' söylemlerinin aslında sadece yöre halkını kandırmak için kullanılan kurnazca yöntemlerden biri olduğunu ifade etti.

terör , tecavüz itirafı , kadın terörist , terörist , tecavüz , teröristler , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM