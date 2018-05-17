Mağaranın içi tamamen doluydu... İmha edildi !

Mağaranın içi tamamen onlarla doluydu! Tespit edildiği gibi harekete geçildi

TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları kapsamında, Hakurk'ta patlayıcı dolu mağaranın imha edildiği bildirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları kapsamında, Hakurk'ta içerisinde 35 el yapımı patlayıcı düzeneği ve 2 çuval amonyum nitrat bulunan mağara kullanılamaz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü operasyon sürüyor.

Operasyonda, içerisinde 35 el yapımı patlayıcı düzeneği ve 2 çuval amonyum nitrat ile bir miktar yaşam malzemesi bulunan mağara belirlendi.

Mağara, içindeki malzemelerle beraber kontrollü şekilde imha edildi.

İmha görüntüleri, TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.