Mağdur avukat, savcı isimleri karıştırınca sanık oldu

Antalya'da avukat Burcu Özen (25), soğuk lipoliz yöntemi ile bölgesel zayıflama için gittiği güzellik merkezinde, bacaklarında yanık oluşunca merkezin sahibi diyetisyen Büşra Öner'i Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti. Bakanlık da inceleme sonunda Öner hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık iddianamede isimleri karıştırınca açılan kamu davasında, diyetisyen Öner yerine avukat Özen sanık oldu. İkinci duruşmada beraat ettirilen Özen'in avukatına Hazine'den vekalet ücreti ödenecek.

Avukat Burcu Özen, geçen yıl zayıflamak için diyetisyen Büşra Öner'e ait Muratpaşa ilçesindeki güzellik merkezine gitti. Soğuk lipoliz denilen yöntemle bölgesel zayıflama uygulaması yaptıran Özen'in 3'ncü seansta bacaklarının iç kısımlarında yanık izleri oluştu. Özen, diyetisyen Büşra Öner hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyetisyen hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan dava açıldı.

BAKANLIĞA ŞİKAYET ETTİ

Dava devam ederken, avukat Özen, diyetisyenin, merkezindeki soğuk lipoliz yöntemini kullanmaya yetkisi olmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti. Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, yaptığı inceleme sonunda Öner'in cihazı kullanma yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK İSİMLERİ KARIŞTIRDI

Soruşturma sonunda iddianame hazırlayan savcılık isimleri karıştırınca diyetisyen Büşra Öner yerine mağdur avukat Burcu Özen sanık oldu. Özen, davanın açıldığı Antalya 18. Asliye Ceza Mahkemesi kalemine isimlerde yanlışlık olduğunu bildirdi. Ancak mahkeme hakimi, duruşmanın yapılacağını belirtti. İlk duruşmaya mahkeme hakimi yerine başka bir hakim girince dava ertelendi. İkinci duruşmada Burcu Özen'i beraat ettiren mahkeme, avukatına da Hazine'den 3 bin 400 lira vekalet ücreti ödenmesine karar verdi.

Ayrıca diyetisyen Büşra Öner hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

'AVUKAT OLARAK GİRDİĞİM MAHKEME SALONUNDA SANIK OLDUM'

Avukat Burcu Özen, davada sanık olarak görünmesine rağmen kendisinin mağdur olduğunu vurguladı. Adaletin kendisini daha da mağdur ettiğini belirten Özen, "Mahkeme kalemine durumu anlatmama rağmen ısrarla duruşmaya çağrıldım. Beraat aldım, yaşadığım mağduriyetten dolayı üzüldüm. Avukat olarak ben böyle bir şey yaşıyorsam vatandaşın başına kim bilir neler geliyor? Özellikle adaletin daha dikkatli olması lazım. Bu süreçte ben devletin bazı kademelerini sınavla kazanmış olsam sanık göründüğüm için kabul edilmeyecektim. Avukat olarak girdiğim mahkeme salonunda sanık olarak görünmek benim için üzücü oldu" diye konuştu.