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  3. 11 Kasım 2020 18:03

Mahalle bekçisinin tepki çeken paylaşımına soruşturma

Bursa’da sosyal medyadan ‘Hilafet’ etiketiyle Kelime-i Tevhid görseli paylaşımı yapan bekçi hakkında soruşturma başlatıldı.

Mahalle bekçisinin tepki çeken paylaşımına soruşturma
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Bursa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çarşı ve mahalle bekçisine açılan soruşturma ile ilgili, sosyal medyada yapılan değerlendirmeler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. İlimizde çarşı ve mahalle bekçisi olan ve kamu güvenliğinden sorumlu bir personelin yapmış olduğu bir paylaşımın, görevin niteliğine uygun düşmemesi sebebiyle soruşturma açılmıştır. Söz konusu soruşturma, dini değerlerimizi ihtiva eden bir görsel sebebiyle değil, kullanılan etiketin, devlet memuru ödev ve sorumluluğuyla bağdaşmaması nedeniyle açılmıştır.”

bursa , mahalle , bekçi
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