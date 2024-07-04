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Mahalleli ayaklandı, cemaat yurduna mühür vuruldu

Mahalleli ayaklandı, cemaat yurduna mühür vuruldu
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İzmir'de Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi tarafından cemaat yurdunun açılmaması için yapılan yürüyüş sonrasında yurdun kapısına mühür vuruldu.

Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi (ÇHTM), 2 Temmuz'da Sivas Katliamı’nın yıldönümünde Güzeltepe’de açılması planlanan Süleymancılara ait olduğu öne sürülen tarikat yurduna karşı yürüyüş yaptı.

Mahalle sakinleri, açılması planlanan yurdun kapısına mühür vurdu. İzgazete.net'ten Duygu Kaya'nın haberine göre yürüyüşün ardından açılması planlanan yurdun önünde ÇHTM adına Avukat Emel Diril konuştu. Konuşmasına, "Suç dosyası kabarık tarikatlar bizim mahallemizde yurt açmaya yelteniyor, yine İzmir Karabağlar’da ise park arazisine kaçak kuran kursu açmaya kalkıyorlar" diyerek başlayan Diril konuşmasını şöyle sürdürdü:

"GERİCİLİK PALAZLANIYOR"

“Bugün ülkemizi karanlığa sürükleyenler, çocuklarımızın başına cemaatleri, tarikatları bela edenler, 93'te bizlere yaşatılan acıdan, kıyımdan beslenerek dinci gericiliği palazlandırmaya devam ediyor.

Bugün burada mahallemizdeki mücadele işte bu yobazlara, katliamcılara, gericilere karşı verdiğimiz mücadeledir. İktidar eliyle korunan, kollanan cemaatlerin çocukları, gençleri karanlığa boğmasına izin vermeyeceğiz.

Mahallelerimize, okullarımıza girerek yoksulluktan yararlanan, kadın düşmanı, çocuk düşmanı tarikatlara sesleniyoruz: Bu mahalleler, bu kentler, bu memleket bizim. Tarikatları, mahallelerimizden de bu ülkeden de hep birlikte kovacağız."

 "KYK YURDU OLACAĞI SÖYLENDİ"

Emel Diril’in ardından mahalleliler adına konuşan Ebru Oral, “Bugün burada mahallemizde açılmak istenen tarikat yurdunu istemediğimiz için bir araya geldik. Bu binanın inşaatı başladığında birden çok söylenti ortaya atıldı. Buranın KYK Yurdu olacağı söylendi. Bir başka söylenti belediye tesisi olacağıydı ve şimdi inşaat neredeyse bitmek üzereyken öğreniyoruz ki burası Süleymancılar tarikatına ait bir yurt olacakmış.” diyerek mahallelinin tepkisini dile getirdi.

 "MAHALLE BİZİM, TARİKATLARA BIRAKMAYACAĞIZ"

“Mahallemizde tarikat istemiyoruz” diyen Oral sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz mahallemizde çocuğa, kadına, aydınlığa düşman bu zihniyeti istemiyoruz. Çünkü bizim mahallemizin kültüründe kadınlar emekçidirler, çalışır evlerini geçindirirler. O zehirli düşüncelerini mahallemizde örgütlemek istiyorlar biz buna izin vermeyeceğiz. Bu yurdun açılmaması için herkesi bu mücadeleye çağırıyoruz. Bugün yaptığımız eylem bunun bir başlangıcı, bu eylemler devam edecektir. Sözümüz çok net bu gerici, insana düşman yasaklı yapılanmayı mahallemizde istemiyoruz. Bu mahalle bizim, tarikatlara bırakmayacağız.”

Konuşmaların ardından mahalleli açılması planlanan yurdun kapısına mühür vurdu. ÇHTM ve Güzeltepe Mahalle Meclisi sürecin takipçisi olacaklarını, mücadeleyi bırakmayacaklarını dile getirdi.

Etiketler mahalleli Çiğli tarikat cemaat tarikat yurdu cemaat yurdu
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