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  3. 24 Şubat 2018 13:27

Mahalleli çığlıklarına koştu ! İlginç olay

Beyoğlu'nda yaşayan Burcu Varol, kalacak yeri olmadığı için evine aldığı kişi başına bela oldu.

Mahalleli çığlıklarına koştu ! İlginç olay
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Beyoğlu'nda yaşayan Burcu Varol, kalacak yeri olmadığı için evine aldığı kişi başına bela oldu. 1 ay boyunca misafir ettiği evsiz, yanında getirdiği kişiyle kadının kapısına dayandı. Korku dolu anlar yaşayan kadının yardım çığlıkları üzerine mahalleli seferber oldu.

Olay, Perşembe günü Kocatepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre; Burcu Varol, A.I.'yı kalacak yeri yok diye evine aldı. Yaklaşık bir ay evinin kapılarını A.I.'ya açan Burcu Varol, eşyalarının kaybolduğunu fark edince A.I.'yı evden çıkardı.  A.I. birkaç gün sonra yanında getirdiği bir kişi ile Varol'un kapısına dayandı. Kapıyı tekmeleyip zorlayan A.I. daireye girmeye çalıştı. 

"İMDAT" ÇIĞLIĞINA MAHALLELİ KOŞTU

Mahalleli cama çıkan Burcu Varol'un "İmdat" çığlıklarına koştu. Bu sırada evin camını da kıran A.I. ve yanındaki kişi mahalleli tarafından sokakta dövüldü. İhbar üzerine polis A.I. ile yanındaki kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. 

KAPIYI TEKMELEYİP EVİME GİRMEYE ÇALIŞTI

Burcu Varol, "Ruh hastası, manyak bir arkadaş geldi benim evime girmeye çalıştı. Kapımı tekmeleyip durdu. Mahalleliye seslendim, gelip buradan aldılar sonra camımı kırdı. Daha önce kalacak yeri yok diye ben ona kapımı açmıştım ama hırsızlık yapınca evden çıkardım ve bir daha eve almadım" diye konuştu. Şikayetçi olacağını söyleyen Varol, polis aracına binerek polis merkezine gitti.

DHA

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