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  3. 11 Eylül 2018 15:30

Mahalleli şüphelenince gerçek ortaya çıktı !

İzmit'te eve giren çıkanlardan şüphelenen mahalleli polise bildirince gerçek ortaya çıktı.

Mahalleli şüphelenince gerçek ortaya çıktı !
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İzmit’te, eve giren çıkanlardan şüphelenen mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Eve baskın düzenleyen polis, para karşılığı fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 travestiyi gözaltına alındı.

İzmit Karabaş Mahallesi’nde bulunan bir eve çok sayıda kişinin girip çıkmasından şüphelenen mahalle sakinleri polise durumu bildirdi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri eve baskın düzenledi. Yapılan operasyonda para karşılığı fuhuş yaptıkları iddia edilen H.G. (30) ve T.M. (28) isimli iki travesti gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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