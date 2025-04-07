Mahir Polat Adli Tıp'a sevk ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, ağır sağlık sorunları nedeniyle tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde yaşam mücadelesi veriyor.

23 Mart’ta tutuklanan 50 yaşındaki Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Polat’ın avukatı Erkam Erdem X hesabından “Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor” dedi.

Sağlık sorunları cezaevinde kalmasına elverişli olmamasına rağmen tahliyesine onay verilmeyen Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevki için başvuru yapan avukatı Erkam Erdem, bugün sevkin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Erkam Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor" ifadelerine yer verildi.