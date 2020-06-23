Mahkeme hakaret değil demişti; Yargıtay'dan döndü!

İstanbul'da bir iş yerinde kasaplık yapan kişi, çıkan tartışmada ustabaşına yönelik 'Yavşak' ifadesini kullandı.

Bunun üzerine iş yeri yönetimi, olumsuz davranışlarının sürekli hale geldiğini, başka bir çalışana hakarette bulunduğunu öne sürerek kasaplık yapan çalışanı işten çıkarttı.

İşçi ise iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini iddia ederek, İstanbul Anadolu İş Mahkemesi'nde dava açtı.

Ustabaşı için kullanılan "yavşak" ifadesini sözlük anlamına göre hakaret kabul etmeyen mahkeme, çalışanın iş akdinin haksız nedenle feshedildiği sonucuna ulaşarak kıdem ve ihbar tazminatına hükmetti.

'İşveren fesihte haklı'

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Çalışanın, başka bir işçiye yönelik kullandığı 'Yavşak' sözünü hakaret kabul eden daire, kararında, davacının söylediği 'hakaret-sataşma' niteliğindeki ifade nedeniyle işverenin fesihte haklı olduğu görüşüne yer verdi.

Kararda, halk arasında hakaret amacıyla kullanıldığı açık olan 'Yavşak' tanımlamasının, sözlük anlamına dayanılarak hakaret olmadığı gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulünün bozmayı gerektirdiği vurgulandı.





