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Mahkeme öpücük ve kalp emojisini affetmedi; cezayı kesti!

Mahkeme öpücük ve kalp emojisini affetmedi; cezayı kesti!
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Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden tanımadığı kadına kalp ve öpücük emojisi gönderen 69 yaşındaki H.T., ''cinsel taciz'' suçundan para cezasına çarptırıldı.

Olay, Diyarbakır'da yaşandı. 32 yaşındaki ev hanımı Z.Y., geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabına tanımadığı 69 yaşındaki H.T. isimli kişi tarafından gelen mesajlar üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.

Yaşlı adamın genç kadına öpücük ve kalp emojisi ile "Harikasın canım, çok tatlısın canım" mesajları gönderdiği tespit edildi.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, H.T. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'cinsel taciz' suçu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.

Diyarbakır 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, savcı, sanığın kullanmış olduğu Instagram hesabından müştekiye farklı zamanlarda, mesajlar attığı, kalp ve öpücük emojileri gönderdiğini söyledi.

Sanığın çelişkili beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve bu nedenle TCK'nın 105/1 1., 105/2-d, 43/1 ve 53 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi istendi.

69 yaşındaki yaşlı adam iddiaları reddederek hesabının çalındığını, mesajları kendisinin atmadığını iddia etti. Davada karar çıktı. H.T. gönderdiği emojiler ve yazdığı mesaj nedeniyle 2 bin 800 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Sabah Gazetesi

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Etiketler öpücük emojisi kalp emojisi cinsel taciz para cezası
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