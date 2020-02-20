Mahkeme salonunda dehşet! Kararı duyunca kalemi sapladı

Olay, Tokat Adliyesinde meydana geldi. ‘Uyuşturucu ticareti’ suçlamasıyla Tokat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ahmet G., karar duruşması için tutuklu bulunduğu Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevinden mahkeme salonuna getirildi. Mahkeme heyetinin kararı açıkladığı duruşmada 20 yıl hapis cezası aldığını öğrenen Ahmet G., ağzında sakladığı kurşun kalemi çıkartarak boynuna saplayarak kendini yaraladı. Jandarmaların müdahale ettiği Ahmet G., adliyeye gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren Ahmet G.'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

