Mahkeme sırasında boğazını kesti !

ABD Nebraska'da Tinder'dan tanıştığı Sydney Loofe isimli kadını öldürdüğü ve parçaladığı öğrenilen şüpheli, duruşma esnasında elinde bulundurduğu bıçak benzeri keskin bir cisimle kendi boğazını keserek intihar girişiminde bulundu.

24 yaşındaki kadını öldürmekle suçlanan Aubrey Trail, duruşması esnasında "Bailey (Kız arkadaşı Bailey Boswell) masum ve hepinizi lanetliyorum" diyerek boğazını kesti.

Trail'in 25 yaşındaki kız arkadaşı Bailey Boswell de öldürülen kadının cesedini parçalamaktan yargılanıyor. Trail, ilk günden bu yana kız arkadaşı Bailey Boswell'ın suç ortağı olmadığını ve olaya karışmadığını ileri sürüyordu. Kanlar içinde yere yığılan ve bilincini kaybeden Trial, görevliler tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yerel medyaya göre daha önce iki kalp krizi geçirmişti ve felç olmasının ardından da duruşmalara tekerlekli sandalyeyle katılıyordu.

DURUŞMAYA DEVAM EDİLECEK

Ancak Trail’in mahkemeye atanan savunma avukatlarından biri tarafından yapılan açıklamada ise, Trial'ın akşam saatlerinde hastaneden taburcu edileceğini ve duruşmalarda hazır bulunmaya devam edeceği belirtildi.



KELEPÇELİ TUTULACAK

Saline Bölge Mahkemesi Yargıcı Vicky Johnson ise, Trail'in 'ortada olan nedenlerden ötürü' duruşmalara kelepçeli bir şekilde devam edeceğini açıkladı.

ÖLDÜRÜLEN KADININ CESEDİ ÇÖP POŞETİNDE BULUNMUŞTU

19 gün boyunca haber alınamayan Sydney'in parçalanmış vücudu Nebraska'nın taşra bölgesindeki bir çukur içinde çöp poşeti içinde bulunmuştu.

Trail ile Boswell, birinci derece cinayetin yanı sıra aynı zamanda 'insan iskeletinin yanlış bir şekilde imha edilmesinden' de yargılanıyor. Çift, 24 yaşındaki Kadını 2017'nin Kasım ayında öldürmüştü.

Yetkililerin edindiği bilgilere göre, 'cinsel bir fantazi' için kadınla buluşan çift, kendilerine yöneltilen cinayet iddialarını reddetti.

Öte yandan çift, tutuklanmadan önce 'Hikayenin bizim tarafı' başlığıyla yayınladıkları videoda "Herhangi bir şeyi savunmaya ya da sizi bir şeye inandırmaya çalışmıyoruz. Yalnızca, herkes gibi biz de kendi tarafımızda yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ortaya çıkan kamera görüntülerinde ise, Boswell ile Trail'in cesedin parçalanmasına kullanıldığı düşünülen eşyaları Lincoln'deki bir depodan alırken görüntülenmişti.

'UÇ NOKTAYA GİTMESİ GEREKMİYORDU'

Trail, ortaya çıkan kanıtlar üzerine ise ifadesini değiştirerek kadını 'yanlışlıkla' boğduğunu açıklamıştı ve "Uç noktalara gitmesi gerekmiyordu" ifadelerini kullandı.

Trail ayrıca kendisinin Loofe'u boğduğu esnada kız arkadaşı Boswell'in yan odada kendinden geçmiş bir şekilde uyuduğunu iddia etti.

Ancak mahkeme, Boswell'in cesedin parçalanması ve yok edilmesine yardım ettiğini belgelemeyi başardı. Yargılanmasına devam edilen çiftin karşılaşacağı ceza ise müebbet hapis veya idam cezası olacak. Mahkemenin nihai kararını ise iki hafta içerisinde vereceği öğrenildi.