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  3. 04 Ekim 2018 11:40

Mahkeme son sözü söyledi: Kızın babası Naim Süleymanoğlu

Geçen yıl hayatını kaybeden milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun, Japon Sekai Mori'nin babası olduğu mahkeme kararıyla kesinleşti.

Mahkeme son sözü söyledi: Kızın babası Naim Süleymanoğlu
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Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davası karara bağlandı. Mahkeme davanın kabulüne karar verdi. Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları katıldı. Saat 11.30'da başlayan ve 10 dakika süren davaya bakan hakim, Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaştığını açıkladı. Rapora göre, Sekai Mori'nin DNA eşleşmesine göre yüzde 99.99 ihtimalle Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Mahkeme babalık davasının kabulüne karar verdi.

 

DHA

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