Mahkemeden flaş Yüksekdağ kararı
Mahkemeden flaş Yüksekdağ kararı
Darbe üstüne darbe ! İnlerine girdik...
Darbe üstüne darbe ! İnlerine girdik...
Trafikte yeni dönem başladı 2 günde binlerce araç...
Trafikte yeni dönem başladı 2 günde binlerce araç...
Bunları toplayanlar yandı ! Büyük ceza...
Bunları toplayanlar yandı ! Büyük ceza...
Yola çıkacaklar dikkat ! 10 gün kapalı...
Yola çıkacaklar dikkat ! 10 gün kapalı...
Hainlere hava harekatı: 9 terörist öldürüldü
Hainlere hava harekatı: 9 terörist öldürüldü
Kuzey Kore artık ABD'yi vurabilir !
Kuzey Kore artık ABD'yi vurabilir !
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı ! 10 derece birden...
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı ! 10 derece birden...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Temmuz 2017 23:04

Mahkemeden flaş Yüksekdağ kararı

Eski HDP milletvekili Yüksekdağ, yargılandığı davada savunma yaptı. Mahkeme ara karar olarak tutukluluğunun devamına karar verdi.

Mahkemeden flaş Yüksekdağ kararı
A+ A-

Eski HDP  milletvekili Yüksekdağ, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası  yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet", "halkı kin ve  düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davada  savunma yaptı. Ara kararını açıklayan mahkeme, Yüksekdağ’ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Eski HDP milletvekili Figen Yüksekdağ, "terör örgütü  yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri  Yürüyüşleri Kanununa muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç  işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davada savunma yaptı. 

 Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yüksekdağ ve  avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, duruşmayı izlemek üzere salonda  bulunan Avrupa'dan bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin,  akreditasyon yaptırmaları gerektiğini belirterek, salondan çıkarılmasını istedi.  Avukatların itirazı üzerine Sardoğan, "Akredite olmaları gerekiyor, içeri alamam.  Yabancılar bunlar, kurallara uysunlar." dedi.

İddianamenin özetinin okunmasının ardından Yüksekdağ'a savunma için  söz verildi ancak avukatları söz alarak, usule ve tutukluluğa ilişkin  itirazlarını dile getirdi.

Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, "Yüksekdağ'ın iddianameye konu  eylemlerinin, yasama dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gerekçesiyle kamu  davasının düşürülmesi"ne ilişkin talepleri reddettiklerini bildirdi.

Duruşmada daha sonra Figen Yüksekdağ'ın savunmasına geçildi.

Savunmanın ardından duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından söz alan avukatlar da Yüksekdağ'ın iddianamedeki  eylemlere konu sözlerinin kürsü dokunulmazlığı kapsamında kaldığını ileri  sürerek, tahliyesini talep etti. Yüksekdağ hakkında Van ve Şanlıurfa'da görülen  davaların birleştirilmesi de istendi.

Taleplerle ilgili görüşü sorulan duruşma Savcısı Emre Giray Keskin,  Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini isteyerek, davaların  birleştirilmesiyle ilgili takdirin mahkemede olduğunu belirtti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, Yüksekdağ'ın  tutukluluk halinin devamına karar verdiklerini belirterek, davaların  birleştirilmesi talebinin daha sonra inceleneceğini bildirdi.

Duruşmaya, 18 Eylül 2017'de devam edilecek.

AA

hdp , mahkeme , figen yüksekdağ