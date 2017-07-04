Mahkemeden flaş Yüksekdağ kararı

Eski HDP milletvekili Yüksekdağ, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davada savunma yaptı. Ara kararını açıklayan mahkeme, Yüksekdağ’ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Eski HDP milletvekili Figen Yüksekdağ, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davada savunma yaptı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yüksekdağ ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, duruşmayı izlemek üzere salonda bulunan Avrupa'dan bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, akreditasyon yaptırmaları gerektiğini belirterek, salondan çıkarılmasını istedi. Avukatların itirazı üzerine Sardoğan, "Akredite olmaları gerekiyor, içeri alamam. Yabancılar bunlar, kurallara uysunlar." dedi.

İddianamenin özetinin okunmasının ardından Yüksekdağ'a savunma için söz verildi ancak avukatları söz alarak, usule ve tutukluluğa ilişkin itirazlarını dile getirdi.

Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, "Yüksekdağ'ın iddianameye konu eylemlerinin, yasama dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gerekçesiyle kamu davasının düşürülmesi"ne ilişkin talepleri reddettiklerini bildirdi.

Duruşmada daha sonra Figen Yüksekdağ'ın savunmasına geçildi.

Savunmanın ardından duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından söz alan avukatlar da Yüksekdağ'ın iddianamedeki eylemlere konu sözlerinin kürsü dokunulmazlığı kapsamında kaldığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti. Yüksekdağ hakkında Van ve Şanlıurfa'da görülen davaların birleştirilmesi de istendi.

Taleplerle ilgili görüşü sorulan duruşma Savcısı Emre Giray Keskin, Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini isteyerek, davaların birleştirilmesiyle ilgili takdirin mahkemede olduğunu belirtti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdiklerini belirterek, davaların birleştirilmesi talebinin daha sonra inceleneceğini bildirdi.

Duruşmaya, 18 Eylül 2017'de devam edilecek.