Mahkemeden Marmaray'da aktarma fiyatlarına ilişkin karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Marmaray İstanbulKart aktarma sistemine dahil edildi" dedi.

Ongun açıklamasında, "İndirim hayırlı olsun. Bölge İdare Mahkemesi, İstanbulluların Marmaray'ı 7.75 TL yerine 3.5 TL'ye kullanmasını sağlayan İBB'nin Marmaray'ı İstanbulKart aktarma sistemine dahil eden UKOME kararını haklı buldu. İBB, İstanbulluların faydasını savunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.