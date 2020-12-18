Mahkemeden Osman Kavala kararı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey hakkında, "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçundan açılan davanın ilk duruşması başladı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Kavala'nın avukatlarının bulunduğu duruşmaya, firari sanık Barkey gelmedi.

Duruşmaya, Almanya, Hollanda ve İsviçre Başkonsolosları ile ABD, Danimarka, Norveç ve İsveç konsolosluk temsilcileri, Uluslararası Af örgütü temsilcisi ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu izleyici olarak katıldı.

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından duruşmada iddianamenin özeti okundu. Duruşma, tutuklu sanık Osman Kavala'nın savunma yapmasıyla devam etti.

''SUÇLAMALAR ÇELİŞKİLİ HALDEDİR''

Tutuklu sanık Osman Kavala üzerine atılı suçlamaların hiçbirinin olgusal bir temele dayanmadığını öne sürerek "Bu suçlamalar dünya görüşüm ve yürüttüğüm faaliyetlerle taban tabana zıt. Üzerime atılı casusluk suçlamasının kolay olmadığı fark edilmiş olacak ki iddianamede suçun nasıl oluştuğuna dair Gezi Parkı olayları anlatılmış. Talimatım altında çalışan insanlarla Gezi Parkı olaylarını yönettiğim şeklinde fantastik bir kurgu vardı. Benim, Gezi Parkı olaylarını önceden bildiğime, hükümeti devirmeye çalıştığıma dair hiçbir delil olmamasına karşın bu suçlamalar yapılmış. Suçlamalar, olgusal gerçeklerden kopuk ve çelişki halindedir" şeklinde konuştu.

''BARKEY İLE LOKANTADA TESADÜFEN KARŞILAŞTIM''

Kavala, "Hayatım boyunca askeri darbelere karşı çıktım. Ordunun siyasete karışmasını eleştirdim. Gülenci örgüt ile irtibatım olmadı. Hayat görüşüm buna izin vermez. Yurtdışı seyahatlerimde görüştüğüm kişiler bellidir. Henri Barkey ile süreklilik arz eden bir irtibatım olmadı. 2016 yılında bir lokantada tesadüfen karşılaşmamız dışında hiçbir görüşmemiz hatta telefon konuşmamız olmadı" diye konuştu.

''TUTUKLU OLMAM İŞKENCE HALİNE GELDİ''

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki verdiği beraat kararına değinen Kavala "Açık Toplum Vakfı faaliyetlerini yasalara uygun bir şekilde yürüttü. Bu vakfın yönetiminde olarak ben de faaliyetlerden sorumluyum ancak tek başıma karar almadım. Beraat ve tahliye kararlarına karşı yıllardır tutuklu olmam işkence haline geldi" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Duruşma savcısı, sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Açık Toplum Vakfı yöneticilerinden Leyla Alaton’un tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Heyet, tutuklu sanık Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada beraatine ve tahliyesine karar verilen Osman Kavala, "Askeri ve siyasal casusluk" suçundan tekrar tutuklanmıştı. Kavala ve Barkey hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeö ve "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmekö suçlarından dava açılmıştı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede iş adamı Osman Kavala'nın ve hakkında yakalama kararı bulunan CIA eski danışmanı Henri Barkey'in Fetullahçı Terör Örgütü'nün teşebbüs ettiği darbe girişiminde rol aldıkları anlatıldı. İddianamede sanıkların darbe girişimi öncesi, FETÖ mahrem sorumlularıyla birlikte birbirine paralel bir kısım itibarıyla darbe girişimine hazırlık hareketlerinde bulundukları ifade edildi. Sanıkların, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinin yoğun olduğu kaydedilen iddianamede, CIA eski Danışmanı Barkey'in 15 Temmuz'da Türkiye'ye geldiği ve faaliyetlerini gizlemek amacıyla bir oturup tertip ettiği vurgulandı.



İddianamede sanık Osman Kavala ve Henri Barkey'in "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeö ve "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmekö suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ayrı ayrı 20'şer yıl hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.

