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Mahkemeden Tanju Özcan’a kötü haber

Mahkemeden Tanju Özcan’a kötü haber

Bolu’da yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar için yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Bolu Belediye Meclisi’nin kentte yaşayan yabancı uyruklular için belirlediği fiyat tarifesi mahkeme tarafından iptal edildi. Bolu İdare Mahkemesi, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretinin 100 bin lira yapılması kararı için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yabancı uyruklu kişilere 10 kat daha pahalı su ücreti ile nikah ücretlerinin arttırılması konusundaki teklifi Belediye Meclisi’nde kabul edilmişti. Bütçe görüşmelerinde kabul edilen Fiyat-Tarife Cetveli’nde yabancı uyruklu kişilerin nikah ücreti 100 bin lira olarak belirlenmişti.

Tanju Özcan, göreve geldikten sonra yabancılara ayni ve nakdi yardımları kesmiş, belediye hizmetlerine de yaklaşık 10 kat zam yapmıştı. Tanju Özcan hakkında ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan soruşturma açılmıştı.

Etiketler Tanju özcan yabancı uyruklular su zammı zam evlilik nikah ücreti
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