Mahkemeden tartışılacak Erdoğan kararı: ''Artık Erdoğan hakkında dikkatli konuşulsun''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı tazminat davasınca mahkeme CHP lideri Kılıçdaroğlu için "dikkatli konuşması için uyarılması" kararı çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan böyle Erdoğan’la ilgili ‘dikkatli konuşması için uyarılmasına’ hükmedildi. Yasaya göre, Kılıçdaroğlu uyarıya uymazsa altı aya kadar disiplin cezası alabilir.

Kılıçdaroğlu, 22 Mart’taki konuşmasında ”Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısının adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” demiş 31 Mart’taki paylaşımında da kendisine “Ben ekonomistim o vergi memuru” diye seslenen Erdoğan’a ”Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!” yanıtını vermişti.

Her konuşmasında Kılıçdaroğlu’nu ‘pas geçmeyen’ Erdoğan, ‘kişilik haklarının ihlal edildiği’ gerekçesiyle CHP liderinden davacı olmuştu.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu hakkında ‘ihtiyati tedbir’e de başvurduklarını, CHP liderinin ‘söz konusu ifadeleri kullanmasının tedbiren durdurulmasını istediklerini’ söylemişti.

Kısa Dalga’dan Kemal Göktaş’ın haberine göre Ankara 16’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada hakim, Kılıçdaroğlu’nu, Erdoğan aleyhindeki açıklamalarıyla ilgili ‘bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması yönünde ihtiyati tedbiren uyarılmasına’ karar verdi.

‘Hakim suç işledi’



Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, karara sert tepki gösterdi: “Bu karar Türk yargı tarihine kara bir leke olarak geçti. Asla uygulanmayacak bir tedbir kararı verildi, bu tam bir skandaldır. Ayrıca hakim, dava sonunda vereceği esas hüküm yerine geçecek, esas hüküm kurarcasına bir karar da veremez. Buradaki aslında esas hakkında bir tedbir kararı kurmuş oluyor.

Bu hakim net bir şekilde suç işledi. Normalde bir milletvekilinin Meclis’te yaptığı konuşma ve dışarda tekrar ettiği görüşler nedeniyle soruşturma yapılamaz. Hiçbir yaptırıma tabi tutulamaz. Tek bir neden olabilir, o da başkanlar kurulunun talebi ve Meclis genel kurulunun alacağı kararla bu görüşleri tekrarlaması sınırlandırılabilir. Onun dışında başka bir karar verilemez.

Bu yetki Anayasa’nın 83’üncü maddesi gereğinde Meclis’e verilmiştir. Bu hakim meclisin yetkisini gasp etmiş oldu aynı zamanda. Dolayısıyla tamamen siyasi saiklerle verilen bir karar. Uygulanma olasılığı olmaz çünkü Genel Başkan bu görüşleri dile getirmeye devam edecektir.

Bu hakim hakkında hem ceza hukuku hem de disiplin açısından işlem yapılmasını istedim. Açık bir suç işledi.”

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