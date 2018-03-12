Mahkemenin kararından sonra kalp krizi geçirip öldü

Kocaeli’de boğazı kesilerek öldürülen engelli 2 çocuk annesi Hacer Çetindağ’ın babası Şaban Deniz, İstinaf Mahkemesi’nde görülen karar duruşması sonrası adliye koridorunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölüm haberini duyan çocuklarının feryadı yürekleri dağladı.



Kocaeli’de işitme engelli 2 çocuk annesi Hacer Çetindağ’ın boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin eşinin arkadaşı Erdal Kaya, Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse çarptırılmıştı. Taraf avukatları karara itiraz ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Erdal Kaya ve avukatı Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlanırken, hayatını kaybeden Hacer Çetindağ’ın babası Şaban Deniz, erkek kardeşi Cemalettin Deniz ve kız kardeşi Ayhan Doğan ile avukatları da salonda hazır bulundu.



Duruşmada söz alan müşteki avukatı, “Sanık Erdal Kaya, maktulü tasarlayarak canavarca hisle öldürmüştür. Ayrıca bu eylemi diğer sanık Selçuk Çetindağ ile tasarlamıştır. Selçuk Çetindağ’ın ifadeleri arasındaki çelişkilerle, öldürme olayından sonraki tutum ve davranışları birlikte değerlendirildiğinde Hacer Çetindağ’ın öldürülmesine iştirak etmiştir. Biz her iki sanığın canavarca hisle nitelikli öldürme suçundan cezalandırılmalarını istiyoruz” dedi.



Bunun üzerine son sözü sorulan ve tercüman eşiliğinde ifadesi alınan işitme engelli sanık Erdal Kaya, “Pişmanım” dedi.



Kararını açıklayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından sanık Erdal Kaya hakkında “kasten öldürme” suçundan verilen müebbet hapis cezasını ve Hacer Çetindağ’ın eşi Selçuk Çetindağ hakkında verilen beraat kararını onadı.



Kararı duyan erkek kardeş intihara kalkıştı

Aile yakınları, karara ve mahkeme heyetine tepki gösterdi. Hacer Çetindağ’ın kardeşi Cemalettin Deniz, duruşma salonun karşısındaki cama koşarak beşinci kattan intihar etmek istedi. Adliyenin güvenlik personelleri duruma müdahale etti.



Baba, adliye koridorunda hayatını kaybetti

Hacer Çetindağ’ın babası Şaban Deniz de kalp krizi geçirerek yere yığıldı. İlk müdahaleyi yapan adliyenin güvenlik ve sağlık personelleri Deniz’e yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı uyguladı. Yarım saat geç gelen ambulans ekipleri de Deniz’e müdahale etti. Tüm çabalara rağmen kurtarılmayan baba, sedyeyle ambulansa alınarak adliyeden götürüldü.



Yerel mahkeme olan Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 Eylül 2016 tarihinde görülen duruşma sonrasında da baba Şaban Deniz fenalık geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.