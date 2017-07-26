Mahkemeyi kazanınca oteli tahliye ettirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan, Katar Kraliyet Ailesi üyesi (Emir) Şeyh Nasser Ahmed Ali A.Al Thani'ye ait 5 yıldızlı otel tahliye edildi. 400 turistin kaldığı otelin tahliye işleminin Al Thani’nin 7 yıldır otelin işletmeciliğini yapan Güney Yıldızı Otelcilik’e açtığı davayı kazanmasıyla gerçekleştiği belirtildi.



Turistik İçmeler Mahallesinde, Katar Kraliyet Ailesi üyesi (Emir) Şeyh Nasser Ahmed Ali A.Al Thani'in sahibi olduğu 5 yıldızlı Munamar Beach Otel’de bugün saat 18.00'da Ankara'dan gelen avukat ve polis eşliğinde tahliye işlemi başlatıldı.

Katar Kraliyet Ailesi üyesi Emir Thani tarafından 2010 yılında 15 milyon dolara satın alınan otel, yıllık 1 milyon dolara 5 yıllığına Güney Yıldızı Otelcilik şirketine kiralandı. Kira kontratının 2015 yılında bitmesi üzerine Emir Thaninin avukatları ve Güney Yıldızı Otelcilik yöneticileri masaya oturarak yeniden anlaşma sağlamaya çalıştı. Emirin 1 milyon 200 bin dolar yıllık kira istemesi üzerine anlaşma sağlanmadı. Emir Thani, 2015 yılının sonunda kiraya verdiği Güney Yıldızı Otelcilik Şirketi’ne tahliye davası açtı.

Oteli 7 yıldır işleten Güney Yıldızı Otelcilik şirketi yöneticileri de 4 milyon 750 bin dolar tutarındaki masraflarını alabilmek için karşı alacak davası açtı. Yaklaşık 1,5 yıl süren tahliye davası 21 Temmuz günü sonuçlanarak oteli kiralayanların tahliye etmesine karar verildi. İçinde çoğunluğu yabancı olan turistlerin bulunduğu 400 kişinin tahliyesi için avukatlar polis eşliğinde otele geldi. Otelde yapılan incelemenin ardından avukatlar, polis ve çalışanlar ile birlikte odalara çıkarak kapılarını çaldıkları müşterilere otelin tahliye edileceğini söyleyip terk etmelerini istedi.

400 KİŞİ İÇİN KALACAK YER BULUNAMADI

Eşyalarını toplayan turist ve tatilciler otelin lobisine indi. Tur acenteleri 400 kişinin başka otellerde kalması için girişimde bulunmasına rağmen bir sonuca ulaşılamadı. Kalacak yer bulunamayınca turistler lobide beklemeye başladı. İstanbuldan ailesiyle tatile gelen ve ismini vermek istemeyen bir kadın, Bugün, ailemle bir hafta tatil için otele yerleştik ama tahliye kararını duyunca şok oldum. Resmen rezillik ve şu ana kadar bizi tahliye edenler yerleşebileceğimiz yer bulamadılar dedi.

OTEL ÇALIŞANLARI İSYAN ETTİ

Denize sıfır konumdaki 3 bin 800 metrekare alan üzerine kurulu otelde, 2si kral dairesi, 3ü engelli, 13ü suit olmak üzere toplam 180 oda bulunuyor. Yatak kapasitesi 370 olan otelin 200 çalışanı mevcut. İşlerinden olacaklarını ve otelin kapatılacağını öğrenen çalışanlar ise yaşanılanlara isyan etti. Sezon ortasında işsiz kaldıklarını dile getiren çalışanlar, Yüksek turizm sezonunda herkesin çalışanları var ve biz iş bulamayız. Bizim mağduriyetimizi kim giderecek dedi.

RESMEN REZALET

Güney Yıldızı Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Gündoğan, 2010 yılında bu oteli 5 yıllığına yıllık 1 milyon dolara kiraladık. Otelin işletmeciliğini aldığımızda tamamen harabe idi. 900 bin dolar masraf yapıldı ve kiradan düşüldü. 5 yıl süreyle kanun bana ne hüküm ettiyse yerine getirerek düzenli kiramı ödedim. Kira kontratı 2015 yılında bittiğinde masaya oturduk ve yıllık 1 milyon 200 bin dolar vermemi, yapılan masrafları ödemeyeceklerini bildirdiler. Bizler de kabul etmedik ve Emir Thani avukatlar aracılığıyla tahliye davası açtı. Bizler de alacağımızı alabilmek için karşı alacak davası açtık. 1,5 yıl süren mahkeme aşamasında dört gün önce tahliye kararı verildi. Gelen avukatlara otelde müşteri olduğunu tahliyenin sıkıntı vereceğini ve turistlerin mağdur olacağını söylememize rağmen dinlemediler. Bize bırakın turizm sezonunun bitmesini, bir gün bile süre vermediler. Sizlerin de gördüğünüz gibi şu an otelimizde kalan çoğunluğu yabancı turist olmak üzere 400 kişi tahliye ediliyor. Tahliye edilenlere otel de bulamadılar ve kimse müşterilere yardımcı olmuyor. Güney Yıldızı şirketi olarak bizim Emir Thaniye bir borcumuz yok, aksine 7 yıldır yaptığımız masraflarla birlikte 4 milyon 750 bin dolar alacağımız var. Şu an alacak davamız devam ediyor diye konuştu.

Tahliye işlemlerinin devam ettiği otelde Emir Thainin avukatları iş bitiminde yazılı basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.