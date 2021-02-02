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  3. 02 Şubat 2021 17:59

Mahmut Tuncer'den kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer dün gece yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılırken Tuncer'in eşi Işıl Tuncer, ünlü türkücünün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Mahmut Tuncer'den kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
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tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 59 yaşındaki Mahmut Tuncer, önceki akşam saatlerinde omuz ağrısı nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesi'ne gitti.

Yapılan kontrol ve tedavinin ardından evine dönen Tuncer gece ise tansiyonu aniden fırlayınca eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirtti ve "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" dedi.

sağlık , mahmut tuncer
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