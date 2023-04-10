Mahmut Tuncer'in oğlu milletvekili adayı oldu

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, AK Parti'den Aydın 5'inci sıra milletvekili adayı oldu.

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunmaya devam ediyor. 34 gün sonra yapılacak seçimler için AK Parti de YSK'ya listelerini sundu. Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu da listeye girenler arasında yer aldı.

AYDIN'DAN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Mahmut Tuncer'in oğlu Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, AK Parti'nin Aydın milletvekili adayı listesinde 5'inci sırada yer aldı. Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, adaylığı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

"MEDENİYETLERİN TARİHİ ŞEHRİ AYDIN'IMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Adaylığının ardından açıklama yapan Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, "Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir başlangıç yapmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleri ile çok önemli bir adım attık. 28. Dönem AK Parti Aydın Milletvekilliği için teveccühleri ile şahsımı aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Medeniyetler tarihi şehri Aydın'ımıza sahip çıkmak için çok çalışacağım. Bu sorumlulukla, ortak akılla, ortak iradeyle, ortak vicdan ve milli iradenin gücüyle Türkiye Yüzyılı'nda davamıza bir nefer olarak Durmak Yok Yola Devam!" şeklinde konuştu.