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Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan firari yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan firari yakalandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili firari şüpheli Seccad Y. Bursa'da yakalandı.

İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan firari şüpheli Seccad Y., olaydan 13 gün sonra Bursa'da yakalandı.

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü gece saatlerinde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı.

Firari şüpheli Seccad Y., ise olaydan 13 gün sonra Bursa'da yakalandı. Cinayet anında olayın yaşandığı restoranda olduğu iddia edilen Seccad Y., ifadesi alınmak üzere Bursa'dan İstanbul'a getiriliyor.

Mahmutyazıcıoğlu cinayeti kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. 

Etiketler Şafak Mahmutyazıcoğlu mahmutyazıcıoğlu cinayet zanlı firari Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti
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