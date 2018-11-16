Makam aracı kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı

Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç’ın da içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, Kılıç’ın da yaralandığı belirtildi.

Kosova gazetelerinden Gazeta Expres’in haberine göre, Priştine-Gilan arasindaki Mramor Köyü yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Gazetenin, Priştine Bölge Polis yetkililerine dayandırdığı haberde, kazaya 3 araç karıştı.

KILIÇ YARALI İDDİASI

Kaza yapan araçlar içinde, Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç’ın içinde bulunduğu makam aracının da yer aldığı belirtildi. Kılıç’ın yaralılar arasında yer aldığı ve Priştine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.