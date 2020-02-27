Makam koltuğu haczedilen başkandan plastik sandalyeli protesto

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ödenmeyen borçları nedeniyle zabıta aracına haciz konan İncirliova Belediyesi'ni ziyaret etti. İlçe Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile makamında görüşen Çerçioğlu, yaptığı konuşmada ilçe belediyesi bütçesinin belli olduğunu, 11 ayda 12 milyon liralık borç ödediğini belirtti. Dün belediyenin zabıta aracına haciz konduğunu, aracın bulunamaması üzerine makam odasındaki eşyaların haczedilmeye çalışıldığını kaydeden Çerçioğlu, "Olmasını istemediğimiz bir durum. Bu masa ve bu sandalye gitse ne olur ? Dışarıya çadır kurarız orada hizmet veririz. Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Yapılacak projeleriniz varsa hemen getirin yapalım." dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise bu borcu yapanın kendisi olmadığını, önceki dönemlerde oluşan borç nedeniyle icra uygulanmadığını, seçimin ardından belediyeye icra takiplerinin başladığını anlattı. Kaya, makam ve koltuk sevdalısı olmadıklarını, büyükşehir belediyesinin verdiği desteğin kendilerine güç verdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Kaya, Çerçioğlu'nun tavsiyesi üzerine haciz kararını protesto için makam koltuğunu odasından çıkarttırarak, plastik sandalyede oturdu.

