  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Makamında darbedilen İl Milli Eğitim Müdürü, istifa etti

Makamında darbedilen İl Milli Eğitim Müdürü, istifa etti

Makamında darbedilen İl Milli Eğitim Müdürü, istifa etti
Güncelleme:

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, bir kadın öğretmenin eşi tarafından makamında darbedildikten sonra hakkındaki iddialarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmasının ardından görevinden ayrıldı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, geçen ay makamına gelen kadın öğretmenin eşi ile aralarında tartışma yaşandı. Kadın öğretmenin eşi, tartıştığı Öncü’yü makamında darbetti. Yaşanan olayın ardından Öncü, izine ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaşanan kavga ve kadın öğretmenin eşinin Öncü hakkındaki iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Müdürü Öncü, bakanlık tarafından hakkında soruşturma başlatılması nedeniyle sanal medya hesabından görevinden ayrıldığını duyurdu.

Fatih Öncü, sanal medyadaki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, “Göreve başladığım ilk günden itibaren Bolu’muzun evlatlarına daha aydınlık bir gelecek sunmak, eğitimde kaliteyi ve başarıyı sürdürülebilir biçimde yükseltmek amacıyla; büyük bir sorumluluk bilinci, meslek ahlakı ve kamu hizmeti anlayışıyla görev yaptım. İl Milli Eğitim teşkilatı olarak, şehrimizin eğitim camiasıyla birlikte yürüttüğümüz tüm çalışmalarda temel hedefimiz; devletimizin bizlere tevdi ettiği görevi layıkıyla yerine getirmek olmuştur. Son günlerde şahsım ve temsil ettiğim makamla ilgili kamuoyuna yansıyan bazı iddialar ve değerlendirmeler nedeniyle yürütülen idari sürecin, hiçbir şüpheye mahal bırakmaksızın, sağlıklı, şeffaf ve objektif şekilde ilerlemesi büyük önem arz etmektedir. Eğitim gibi toplumsal değeri yüksek bir alanın, polemik ve spekülasyonlarla anılmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu çerçevede; yürütülen inceleme ve değerlendirme sürecinin selameti, kurumumuzun kurumsal yapısının korunması ve sürecin sağlıklı şekilde sonuçlandırılabilmesi amacıyla, kendi talebimle Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden ayrılarak, Bakanlığımız merkez teşkilatında görevlendirilme talebinde bulunmuş bulunmaktayım. Yürütülen çalışmalar neticesinde gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkacağına olan inancım tamdır” dedi. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı!
İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı!
Tıpkı Göbeklitepe'deki gibi! Baraj suları çekildi, 11 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı
Tıpkı Göbeklitepe'deki gibi! Baraj suları çekildi, 11 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı
Eşi hayatını kaybeden engelli vatandaş: ''Gizli bölmedeki altınlarımız da gitti''
Eşi hayatını kaybeden engelli vatandaş: ''Gizli bölmedeki altınlarımız da gitti''
400 gram altını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti!
400 gram altını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti!
Dolu yağışı felakete dönüştü: Araçlar ve tarım alanları zarar gördü!
Dolu yağışı felakete dönüştü: Araçlar ve tarım alanları zarar gördü!
Yakışıklı oyuncu ile güzel şarkıcının sürpriz aşkını hayranları ortaya çıkardı
Yakışıklı oyuncu ile güzel şarkıcının sürpriz aşkını hayranları ortaya çıkardı
Marmara Denizi'nde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin sırrı çözüldü'
Marmara Denizi'nde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin sırrı çözüldü'
İstanbul'da eli kalaşnikoflu 18 yaşındaki şehir teröristi dehşet saçtı!
İstanbul'da eli kalaşnikoflu 18 yaşındaki şehir teröristi dehşet saçtı!
Etiketler Bolu İl Milli Eğitim Müdürü istifa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eşi hayatını kaybeden engelli vatandaş: ''Gizli bölmedeki altınlarımız da gitti'' Eşi hayatını kaybeden engelli vatandaş: ''Gizli bölmedeki altınlarımız da gitti'' Cinayet davasında duruşma salonu ayrı, adliyenin önü ayrı karıştı: Çok sayıda gözaltı var! Cinayet davasında duruşma salonu ayrı, adliyenin önü ayrı karıştı: Çok sayıda gözaltı var! Aile içi tartışma kanlı bitti: Eşini av tüfeğiyle vurup intihar etti! Aile içi tartışma kanlı bitti: Eşini av tüfeğiyle vurup intihar etti! Beyazıt Öztürk'ün geri döndüğü Beyaz'la Joker'de kriz; işine son verildi! Beyazıt Öztürk'ün geri döndüğü Beyaz'la Joker'de kriz; işine son verildi! Köfteci Yusuf'ta çalışan ve yemek yiyen 163 bin kişinin bilgileri açığa çıktı Köfteci Yusuf'ta çalışan ve yemek yiyen 163 bin kişinin bilgileri açığa çıktı Marmara Denizi'nde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin sırrı çözüldü' Marmara Denizi'nde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin sırrı çözüldü' Türkiye'de ortalama konut kira fiyatı hesaplandı! İşte en ucuz kiralık evlerin olduğu ilimiz Türkiye'de ortalama konut kira fiyatı hesaplandı! İşte en ucuz kiralık evlerin olduğu ilimiz İstanbul'da eli kalaşnikoflu 18 yaşındaki şehir teröristi dehşet saçtı! İstanbul'da eli kalaşnikoflu 18 yaşındaki şehir teröristi dehşet saçtı! CHP'nin mitingi öncesi meydanın elektriği kesildi CHP'nin mitingi öncesi meydanın elektriği kesildi İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı! İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı!
Yeni sigara yasakları belli oldu... Gözümüzün önünden silinecek! Yeni sigara yasakları belli oldu... Gözümüzün önünden silinecek! Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in uyuşturucu test sonucu belli oldu Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in uyuşturucu test sonucu belli oldu İBB'nin kreşinde şiddet iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı! İBB'nin kreşinde şiddet iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kadın cinayeti arasındaki benzerlik 10 yıllık faili meçhul cinayeti aydınlattı İki kadın cinayeti arasındaki benzerlik 10 yıllık faili meçhul cinayeti aydınlattı Yakışıklı oyuncu ile güzel şarkıcının sürpriz aşkını hayranları ortaya çıkardı Yakışıklı oyuncu ile güzel şarkıcının sürpriz aşkını hayranları ortaya çıkardı Blok3 isyan etti: ''Bu işin arkasında kim var ? Bedelini ödeyeceksiniz!'' Blok3 isyan etti: ''Bu işin arkasında kim var ? Bedelini ödeyeceksiniz!'' Sosyal medyayı karıştıran ''hamburger vakası'' için Bakanlık devreye girdi Sosyal medyayı karıştıran ''hamburger vakası'' için Bakanlık devreye girdi Ünlü ekonomistten milyonlarca emekliye ''keşke'' dedirten bayram ikramiyesi kulisi! Ünlü ekonomistten milyonlarca emekliye ''keşke'' dedirten bayram ikramiyesi kulisi! Suriye'de kadınlara makyaj yasağı getirildi; tepkiler sonrası yapılan açıklama ''pes'' dedirtti Suriye'de kadınlara makyaj yasağı getirildi; tepkiler sonrası yapılan açıklama ''pes'' dedirtti Olası bir erken Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın 8 rakibi belli oldu! Olası bir erken Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın 8 rakibi belli oldu!