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Makas terörüne ceza yağdı

Makas terörüne ceza yağdı

İstanbul'da yılbaşından bu yana trafiği tehlikeye düşüren sürücülere toplamda 35 milyon lira para cezası kesildi.

İstanbul'da son 11 ayda trafikte makas atan ve tehlikeli araç kullanan sürücülere toplamda 35 milyon lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren ve makas atan sürücülere yönelik denetimlerde uygulanan cezaların bilançosu açıklandı.

Buna göre, seyir halinde takipli olarak ya da sabit noktalardan yapılan denetimler neticesinde 27 bin 388 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-C maddesi (Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek) gereği toplam 8 milyon 599 bin 832 lira para cezası uygulandı.

19 bin 946 sürücüye ise, yine Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G maddesi (Makas atmak) gereği toplam 26 milyon 707 bin 694 lira ceza kesildi.

AA-DHA

Etiketler istanbul makas terörü
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