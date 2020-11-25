SON DAKİKA
ARTIK SEMPTOM GÖSTERMEYEN VAKALAR DA TABLODA GÖRÜNECEK
BAKAN KOCA VAKA SAYISINI AÇIKLADI! SON 24 SAATTE 28 BİN 351 VAKA
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Kasım 2020 19:38

MAK’ın son anketinde Erdoğan ve Koca'ya kötü haber

İsmail Dükel’in sunduğu Habere Doğru programına konuk olan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketlerini ve gündemi değerlendirdi.

MAK’ın son anketinde Erdoğan ve Koca'ya kötü haber
A+ A-

İsmail Dükel’in sunduğu Habere Doğru’nun bugünkü konuğu, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat oldu. Kulat, ‘yargıda reform’ açıklamalarını, iktidarın ekonomi yönetimini, Arınç’ın istifası, Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’ndaki konumunu ve son seçim anketlerini değerlendirdi.

Kulat, “Kasım ayı çalışmasında dikkat çeken bir şey var. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerin güvenirliği konusunda vatandaşta ciddi bir şüphe başladı. Eskiden bu konuda ciddi bir destek vardı. Hatta bunları zaman zaman eleştiren bir kısım gazeteciler falan olduğunda biz kamuoyunda bunu soruyorduk. Ben ilk başlarda Sağlık Bakanımıza arz etmiştim sonuçları, büyük bir destek vardı. Şu anda açıklanan rakamlar konusunda vatandaşın ciddi bir şüphesi var” ifadelerini kullandı.

MAK , erdoğan , anket , sonuç , bakan koca
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM