Malatya Valisi duyurdu: Şehitlerden 10'nun kimliği tespit edildi

Malatya Valisi Aydın Baruş önemli bir açıklamada bulundu.

Baruş kameraların karşısına geçerek Gara'da şehit edilen 13 vatandaştan 10'una ait kimlik bilgilerini paylaştı.

Baruş üç vatandaşın kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Şehitlerden 6'sının asker,, 2'sinin polis olduğunu belirtti.



İşte şehit edildiği tespit edilen vatandaşların kimlikleri;

13 Ağustos'ta Diyarbakır Bingöl karayolunda Uzman Çavuş Hüseyin Sarı

28 Temmuz 2015'te Urfa İl Emniyette görevli polis memuru Sedat Yabalak

18 Eylül'de Tunceli Erzincan yolunda alıkopnulan Astsubay Çavuş Semih Özbey

2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak için yola çıkan er veTunceli Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kabaklı

24 Temmuz 2016'da Lice'de alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Vedat Kaya

15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Jandarma Er Süleyman Sungur

21 Eylül 2016'da Hakkari'de alıkonulan Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci

2 Ekim 2015'te Tunceli'de alıkonulan topçu er Müslim Altıntaş

Adıyaman nüfusuna kayıtlı Aydın Köse ayrıca Samsun nüfusuna kayıtlı Muhammet Salih Kanca