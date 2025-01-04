Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
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Malatya'nın Darende ilçesinde saat 10:35'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Darende ilçesinde saat 10.35 sıralarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 10.43 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında, ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darende İlçemizde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup, depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 4, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Darende (Malatya)
Tarih:2025-01-04
Saat:10:35:33 TSİ
Enlem:38.42472 N
Boylam:37.47056 E
Derinlik:10.43 km
Detay:https://t.co/U5fvsrIJ9q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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