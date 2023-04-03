Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgilere göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 13.52'de 4.3 büyüklüğün deprem meydana geldi.



Paniğe neden olan depremin derinliği 11.13 kilometre olarak ölçüldü.