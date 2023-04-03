  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgilere göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 13.52'de 4.3 büyüklüğün deprem meydana geldi.

Paniğe neden olan depremin derinliği 11.13 kilometre olarak ölçüldü. 

Etiketler malatya deprem afad
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzin, motorin ve LPG zam yağacak! Petrol fiyatları uçtu
ENAG, Mart 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı
Bir zamanlar yürüyerek dolaştıkları sokaklarda bu sefer kürek çektiler
LPG'ye rekor indirim! 10 liranın altına inecek
İnternette Togg ticareti: Sıfır km Togg fiyatını bile geçti!
Milyonlarca Bağ-Kur'luya da seçim müjdesi geliyor: Erken emeklilik!
Nisan 2023 kira enflasyon zam oranı belli oldu
14 yaşındaki kız, annesini kiralık katile öldürttü
Kış geri geldi! Hafta boyunca sağanak yağış var!
Kim Milyoner Olmak İster'deki soru Kenan İmirzalıoğlu oldu