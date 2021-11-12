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Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Diyarbakır ve çevre illerden de hissedildi. Kandilli depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıkladı.

AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 12.19 sıralarında meydana gelen deprem Diyarbakır ve çevre illerden de hissedildi.

Yerin 6,93 kilometre derinliğindeki deprem sonrası AFAD "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

KANDİLLİ 5,0 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıklarken, derinliğini ise, 5 kilometre olarak duyurdu.

AĞUSTOS'DA 5.2 İLE SARSILDI

Pütürge ilçesi, geçtiğimiz Ağustos ayının 6'ncı günü saat 12:37'de 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Ardından 4.4 büyüklüğünde bir artçı daha meydana gelen ilçede herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı. Yetkililer, Malatya ve ilçeleri için sık sık "Deprem farkındalığı" çağrısı yapıyor.

Etiketler malatya deprem deprem oldu büyük deprem
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