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Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
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Malatya'da 'asrın felaketi'nde ağır hasar alan bir binanın çöktüğü ve enkaz altında kalanların olduğu belirtildi.

Malatya'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan dört katlı bir bina çöktü.

Bu sırada binaya hurda toplamak için giren ve enkaz altında kalan dört kişiden üçü kendi imkanıyla kurtulurken, biri için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Malatya'da, Kırçuval Mahallesinde ağır hasarlı olan 4 katlı bina, akşam saatlerinde büyük gürültüyle kendiliğinden çöktü. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çökmeden önce binaya hurda toplamak için giren 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulurken, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler arama- kurtarma çalışması başlattı.

Etiketler felaket ağır hasar bina
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